Ora Mediaset punta tutto sulla Germania (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mediaset apre il fronte tedesco MF – Milano Finanza, pagina 9, di Andrea Montanari. In casa Berlusconi le priorità industriali sono chiare: Mediaset deve espandersi a livello internazionale e Mondadori deve consolidare la leadership in Italia nel settore dei libri. Così la casa editrice di Segrate ha definito l'acquisizione per 157 milioni di Dea Scuola (gruppo De Agostini), rafforzando la presenza nel ricco e redditizio segmento della scolastica e incassando l'apprezzamento del mercato (ieri il titolo ha guadagnato più del 10%) e degli analisti. In tal modo, ove mai un grande player internazionale del settore volesse entrare su un mercato in netta ...

