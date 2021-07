Oim, migranti morti in mare verso l'Europa raddoppiati (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato quest'anno. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che ha invitato gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il numero diinnel tentativo di raggiungere l'è più che raddoppiato quest'anno. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che ha invitato gli ...

12.10 Oim, raddoppiati migranti morti in mare Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato quest'anno. Lo ha reso noto l'Organizzazione Internazionale per ...

Oim, migranti morti in mare verso l'Europa raddoppiati L'Oim ha inoltre reso noto in un rapporto che oltre 15.300 migranti sono stati rimpatriati in Libia nei primi sei mesi del 2021, quasi tre volte di più rispetto allo stesso periodo del 2020 (5.476). ...

Oim, migranti morti in mare verso l'Europa raddoppiati Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato quest'anno. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che ha invitato gli ...

Oim, migranti morti in mare verso l'Europa raddoppiati L'Oim ha inoltre reso noto in un rapporto che oltre 15.300 migranti sono stati rimpatriati in Libia nei primi sei mesi del 2021, quasi tre volte di più rispetto allo stesso periodo del 2020 (5.476).