Matrimonio Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi | Sarah Nile non viene invitata e sbotta | “Io sono luce | tu sei tenebre e bugie Sparisci”

Sarah Nile non ha decisamente preso bene il mancato invito alle nozze del momento, quelle di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Le due donne, infatti, erano state molto legate ai tempi del Grande Fratello 10 e, anzi, all'epoca fecero grande scalpore i baci saffici che si scambiavano all'interno della casa più spiata d'Italia. "In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al Matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l'esigenza ad ...

