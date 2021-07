Lutto nella televisione: l’attore morto a 48 per un infarto. Il suo volto nella serie di successo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lutto nel mondo del cinema, l’attore si spegne all’età di 48 anni. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarne l’interpretazione nel ruolo dell’agente di polizia della serie tv della BBC Peaky Blinders. Avrebbe accusato alcuni forti dolori al petto, unitamente al formicolio alle braccia, condizioni di salute che sarebbero poi peggiorate, passando da una forte nausea e un arresto cardiaco, dunque al decesso. Tante le testate giornalistiche che riportano la triste notizie, fornendo alcuni dettagli sull’intera vicenda. Stando a quanto riportato su Indipendent: “l’attore Toby Kirkup è morto poche ore dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)nel mondo del cinema,si spegne all’età di 48 anni. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarne l’interpretazione nel ruolo dell’agente di polizia dellatv della BBC Peaky Blinders. Avrebbe accusato alcuni forti dolori al petto, unitamente al formicolio alle braccia, condizioni di salute che sarebbero poi peggiorate, passando da una forte nausea e un arresto cardiaco, dunque al decesso. Tante le testate giornalistiche che riportano la triste notizie, fornendo alcuni dettagli sull’intera vicenda. Stando a quanto riportato su Indipendent: “Toby Kirkup èpoche ore dopo ...

