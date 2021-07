LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini al comando. Gruppo a 8? (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.34 Arrivati a Loudenville farà subito seguito un’altra ascesa di prima categoria, il Col de Val Louron-Azet di 7,4 chilometri all’8,3%. 14.31 Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de Peyresourde con i suoi 13,2 chilometri al 7%. 14.28 Dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura. 14.25 Andiamo dunque ad analizzare la fase decisiva di questa tappa. 14.22 41,6 km percorsi nella prima ora di gara. 14.19 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Lukas ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.34 Arrivati a Loudenville farà subito seguito un’altra ascesa di prima categoria, il Col de Val Louron-Azet di 7,4 chilometri all’8,3%. 14.31 Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de Peyresourde con i suoi 13,2 chilometri al 7%. 14.28 Dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura. 14.25 Andiamo dunque ad analizzare la fase decisiva di questa. 14.22 41,6 km percorsi nella prima ora di gara. 14.19 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Lukas ...

