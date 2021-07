Harry e Meghan nominati agli Emmy 2021 e tutte le altre nomination (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nessuna sorpresa. Solo, la consapevolezza di come, oggi, il successo sia appannaggio delle piattaforme online. Le nomination agli Emmy, annunciate martedì sera, non hanno portato con sé alcuno sconvolgimento. Ad essere candidati ai premi della televisione, sono stati show ben noti, molti dei quali già premiati. C’è stato The Crown, la più nominata fra le serie tv. Poi, The Handmaid’s Tale, Bridgerton e pure il discusso Emily in Paris. Netflix, in totale, ha messo insieme centoventinove nomination: una meno di quanto fatto da Hbo, la sola emittente (semi)lineare a godere ancora di credibilità e fascino. Il network statunitense, cui fa capo anche il servizio streaming Hbo Max, ha raggiunto il maggior numero di candidature, consentendo anche a Courtney Cox di ricevere la sua prima nomination agli Emmy per Friends, non attrice ma produttrice esecutiva. Dietro, si è lasciata altre piattaforme streaming: Disney+, con le sue The Mandalorian, una sola nomination meno di The Crown, e Wandavision, Hulu, con Il racconto dell’ancella. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nessuna sorpresa. Solo, la consapevolezza di come, oggi, il successo sia appannaggio delle piattaforme online. Le nomination agli Emmy, annunciate martedì sera, non hanno portato con sé alcuno sconvolgimento. Ad essere candidati ai premi della televisione, sono stati show ben noti, molti dei quali già premiati. C’è stato The Crown, la più nominata fra le serie tv. Poi, The Handmaid’s Tale, Bridgerton e pure il discusso Emily in Paris. Netflix, in totale, ha messo insieme centoventinove nomination: una meno di quanto fatto da Hbo, la sola emittente (semi)lineare a godere ancora di credibilità e fascino. Il network statunitense, cui fa capo anche il servizio streaming Hbo Max, ha raggiunto il maggior numero di candidature, consentendo anche a Courtney Cox di ricevere la sua prima nomination agli Emmy per Friends, non attrice ma produttrice esecutiva. Dietro, si è lasciata altre piattaforme streaming: Disney+, con le sue The Mandalorian, una sola nomination meno di The Crown, e Wandavision, Hulu, con Il racconto dell’ancella.

