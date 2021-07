Galeone rivela | Insigne piace molto ad Allegri Sarebbe ottimo per il suo gioco

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Continuano a susseguirsi le voci sul possibile rinnovo o l'eventuale partenza di Lorenzo. Su questo argomento è intervenuto Giovanni, ex allenatore di calcio e mentore di Massimiliano, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato: "lo apprezzae, a mio avviso,perfetto per ilche vuole fare Max alla Juventus. Ha qualità pazzesche, lo ha dimostrato nuovamente agli Europei, per questo non mi stupisce che piaccia alla Juventus e ad ...

Intervistato da TuttoSport , l'allenatore Giovanniun retroscenza sul ritorno alla Juventus di Massmiliano Allegri e perché a lui faccia piacere vederlo nuovamente sulla panchina di una squadra che non ha mai amato, anzi... Da sempre ...Giovannia BN sottolinea che 'era stata la Juve a mandare via Allegri, l'ha richiamato. E sono stati loro a cercarlo, non viceversa' poi"La storia tra Insigne ed il Napoli dovrebbe proseguire, un sacrificio si può fare. Lorenzo, in questo Napoli, può chiedere qualcosa in più".Pochissimi giorni per impostare una stagione, la scelta del nuovo allenatore da non sbagliare assolutamente. Fosse per Pecini, Marco Giampaolo sarebbe già a sedere sulla panchina degli Aquilotti. Ma s ...