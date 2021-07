Fedez cita il Codacons per stalking giudiziario (Di mercoledì 14 luglio 2021) Qualche ora fa abbiamo riportato lo sfogo di Fedez dopo l’ennesima raccomandata arrivata dal Codacons. Ebbene, l’associazione avrebbe deciso di rispondere in maniera dura al rapper annunciando anche la volontà di querelarlo. Questo quanto riporta Adnkronos, dove leggiamo quanto affermato dal Codacons in una nota: Ha nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili -scrive il Codacons- Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità. fonte: adnkronos.it Il ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Qualche ora fa abbiamo riportato lo sfogo didopo l’ennesima raccomandata arrivata dal. Ebbene, l’associazione avrebbe deciso di rispondere in maniera dura al rapper annunciando anche la volontà di querelarlo. Questo quanto riporta Adnkronos, dove leggiamo quanto affermato dalin una nota: Ha nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili -scrive il- Evidentementenon ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità. fonte: adnkronos.it Il ...

