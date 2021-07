Egitto, altri 45 giorni di custodia cautelare per Patrick Zaki (Di giovedì 15 luglio 2021) È stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per "propaganda sovversiva" su Internet. Lo ha riferito Lobna Darwish, una rappresentante dell'ong Eipr (L'Iniziativa egiziana per i diritti personali) annunciando l'esito dell'udienza svoltasi l'altro ieri, 12 luglio. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 luglio 2021) È stata prolungata di45lain carcere al Cairo di, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per "propaganda sovversiva" su Internet. Lo ha riferito Lobna Darwish, una rappresentante dell'ong Eipr (L'Iniziativa egiziana per i diritti personali) annunciando l'esito dell'udienza svoltasi l'altro ieri, 12 luglio.

Advertising

lauraboldrini : È in carcere perché accusato di essere un sostenitore di quegli stessi valori di libertà e giustizia che sono scrit… - Cristia63134101 : RT @lauraboldrini: È in carcere perché accusato di essere un sostenitore di quegli stessi valori di libertà e giustizia che sono scritti ne… - entornoint : Lâ??Egitto infligge a Zaki altri 45 giorni di carcere - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Per #Zaki fine pena mai. Prolungata di altri 45 giorni la detenzione. Il giovane studente è in carcere in Egitto da qua… - infoitinterno : Zaki resta in carcere in Egitto, Ong: «Altri 45 giorni» - Il -