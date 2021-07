Effetto variante delta: oltre 2 mila nuovi contagi ma non crescono i ricoveri (Di mercoledì 14 luglio 2021) I contagi crescono, ma non ancora i ricoveri e - per fortuna - le morti. In Italia ci sono 2.153 nuovi casi di coronavirus a fronte di 210.599 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) I, ma non ancora ie - per fortuna - le morti. In Italia ci sono 2.153casi di coronavirus a fronte di 210.599 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento ...

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: Tutto come previsto. Purtroppo #contagi #aumento #dati - globalistIT : Tutto come previsto. Purtroppo #contagi #aumento #dati - puntodilucesca1 : RT @LaVeritaWeb: Titoli a effetto, enfasi sul terrorismo sanitario per rovinare la festa della Nazionale. Preannunci di una devastante Apoc… - Giancar63397541 : @Libero_official Effetto variante delta. Primi sintomi ,vediamo da ora in avanti i danni che puo creare. Auguri e si riguardi. - ItaTvfan : @eurallergico Ma è chiaro che non la stanno raccontando giusta ...e ribadisco questi vaccini che fanno anche male s… -