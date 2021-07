Ddl Zan, Salvini: con mediazione legge approvata entro l'estate (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno affossa la legge. La Lega ha raccolto le indicazioni di associazioni, del Santo Padre, di gay, lesbiche, insegnanti... votiamo tutti insieme, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno affossa la. La Lega ha raccolto le indicazioni di associazioni, del Santo Padre, di gay, lesbiche, insegnanti... votiamo tutti insieme, ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - Alessandro16___ : #votate_oggi_DdlZAN le argomentazioni dei contrari al ddl zan sono tutte uguali. Utero in affitto, adozioni, libert… - statodelsud : Ddl Zan, cosa prevede: il testo integrale -