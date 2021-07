Ciao sono Vale: «Ho smesso di scappare da me stessa» (Di mercoledì 14 luglio 2021) È tutta la vita che Valeria Fusarri, meglio conosciuta come Ciao sono Vale, rincorre la libertà e, ora che sente di averla finalmente conquistata, non ha alcuna intenzione di lasciarla andare: «Sto facendo quello che mi piace fare e sto portando avanti il mio essere me stessa al 100%, senza filtri. Il fatto di aver fatto da qualche anno coming out, poi, mi ha permesso di mettere la mia sessualità nella musica in maniera naturale, come dovrebbe essere» racconta al telefono Ciao sono Vale, che torna alla musica con un album, Alt, scritto nell’ultimo anno e mezzo e anticipato da un singolo, Uragano, che Valeria descrive come una canzone che parla di libertà sotto tanti punti di vista, «anche sul piano delle relazioni che dovremmo vivere con più leggerezza anche quando vanno male e non funzionano». https://www.youtube.com/watch?v=pYXMv5nPqUc Che cosa rappresenta la libertà per lei? «Un obiettivo realizzato. Anche il coming out è stato qualcosa che ho vissuto di più sulla mia pelle: prima aveva paura di essere me stessa». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 luglio 2021) È tutta la vita che Valeria Fusarri, meglio conosciuta come Ciao sono Vale, rincorre la libertà e, ora che sente di averla finalmente conquistata, non ha alcuna intenzione di lasciarla andare: «Sto facendo quello che mi piace fare e sto portando avanti il mio essere me stessa al 100%, senza filtri. Il fatto di aver fatto da qualche anno coming out, poi, mi ha permesso di mettere la mia sessualità nella musica in maniera naturale, come dovrebbe essere» racconta al telefono Ciao sono Vale, che torna alla musica con un album, Alt, scritto nell’ultimo anno e mezzo e anticipato da un singolo, Uragano, che Valeria descrive come una canzone che parla di libertà sotto tanti punti di vista, «anche sul piano delle relazioni che dovremmo vivere con più leggerezza anche quando vanno male e non funzionano». https://www.youtube.com/watch?v=pYXMv5nPqUc Che cosa rappresenta la libertà per lei? «Un obiettivo realizzato. Anche il coming out è stato qualcosa che ho vissuto di più sulla mia pelle: prima aveva paura di essere me stessa».

