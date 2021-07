“C’era anche lui!” Nozze Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi | tutti pazzi per l’ospite

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021)Ciarpi sono diventati marito e moglie e sole 48 ore dalla vittoria dell’Italia a Euro 2020. Dopo i festeggiamenti per sconfitto l’Inghilterra ai rigori e messo in bacheca la coppa, il centrocampista della Nazionale e della Juventus è partito in direzione Carrara, sua città natale, per sposare la fidanzata.è conosciuta per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello e dopo inviata della trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso ma è ricordata soprattutto per la sua amicizia speciale con la modella napoletana Sarah Nile, che in ...