Attenzione a questi surgelati: contengono una sostanza pericolosissima (Di mercoledì 14 luglio 2021) La coop ha effettuato un richiamo per delle confezioni di calamari. La vendita riguarderebbe alcuni punti vendita di una specifica regione. Calamari (AdobeStock)La Coop ha immediatamente richiamato specifici prodotti che avrebbero con sé un alto tasso di cadmio. “Il Fatto Alimentare” segnala come questi prodotti avrebbero un valore oltre il limite consentito. Questo potrebbe provocare gravissimi problemi alle persone. Il cadmio è un elemento chimico che può provocare problemi come mal di stomaco, vomito, demineralizzazione delle ossa. Soprattutto l’ultima può avere dei risvolti pesantissimi come fratture, problemi di fertilità, danni al sistema nervoso. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 luglio 2021) La coop ha effettuato un richiamo per delle confezioni di calamari. La vendita riguarderebbe alcuni punti vendita di una specifica regione. Calamari (AdobeStock)La Coop ha immediatamente richiamato specifici prodotti che avrebbero con sé un alto tasso di cadmio. “Il Fatto Alimentare” segnala comeprodotti avrebbero un valore oltre il limite consentito. Questo potrebbe provocare gravissimi problemi alle persone. Il cadmio è un elemento chimico che può provocare problemi come mal di stomaco, vomito, demineralizzazione delle ossa. Soprattutto l’ultima può avere dei risvolti pesantissimi come fratture, problemi di fertilità, danni al sistema nervoso. ...

Advertising

Piero42395724 : RT @contrappunti1: @Gengiskan73 @ilgiornale Attenzione ai termini: questi dicono 'la costituzione non limita'. Peccato che qui i limiti son… - GiovannaSandr16 : @Corriere Bhe questo capita quando le violenze psicologiche e fisiche diventano insopportabili e ti spaccano pure i… - Lucios58 : @Roberto15478642 @LaPrimaManina Attenzione a leggere questi dati: Eudravigilance raccoglie dati di tutte le segnala… - contrappunti1 : @Gengiskan73 @ilgiornale Attenzione ai termini: questi dicono 'la costituzione non limita'. Peccato che qui i limit… - _amantedelcine_ : Avevate la mia attenzione ma ora AVETE IL MIO INTERESSE, NON VEDO L’ORA!!! Tra l’altro Sebastian in questi ruoli se… -