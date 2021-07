Abandoned: dettagli sull’app da Blue Box Game Studios – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 luglio 2021) Blue Box Game Studios ha fornito dei nuovi dettagli sull’app di Abandonend, svelandone il nome definitivo e i contenuti.. Tramite Twitter, lo sviluppatore Blue Box Game Studios ha fornito qualche dettaglio sull’attesissima applicazione per PS5 con cui mostrerà Abandoned, misterioso progetto survival horror legato a varie teorie per via di una comunicazione che oscilla tra il geniale e il molto goffo. Comunque sia, l’applicazione non si chiamerà più Realtime Trailers, ma Realtime Experience (più precisamente ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 luglio 2021)Boxha fornito dei nuovidi Abandonend, svelandone il nome definitivo e i contenuti.. Tramite Twitter, lo sviluppatoreBoxha fornito qualcheo sull’attesissima applicazione per PS5 con cui mostrerà, misterioso progetto survival horror legato a varie teorie per via di una comunicazione che oscilla tra il geniale e il molto goffo. Comunque sia, l’applicazione non si chiamerà più Realtime Trailers, ma Realtime Experience (più precisamente ...

