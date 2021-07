Skyrim: una copia è stata acquistata per la folle cifra di $600! (Di martedì 13 luglio 2021) The Elder Scrolls V: Skyrim è uno dei videogiochi più popolari mai pubblicati ed è stato portato su varie piattaforme. Tuttavia, qualcuno ha comunque deciso di spendere $600 per una copia sigillata di Skyrim per Xbox 360 in una recente asta online. Come notato da Axios, una copia non aperta di Skyrim è stata venduta per $600 l'11 luglio. Faceva parte dello stesso lotto di oggetti che includeva il costoso Super Mario 64, che è stato venduto lo stesso giorno per $1,5 milioni. E' decisamente strano vedere un gioco super facile da trovare come Skyrim che viene venduto per così ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021) The Elder Scrolls V:è uno dei videogiochi più popolari mai pubblicati ed è stato portato su varie piattaforme. Tuttavia, qualcuno ha comunque deciso di spendere $600 per unasigillata diper Xbox 360 in una recente asta online. Come notato da Axios, unanon aperta divenduta per $600 l'11 luglio. Faceva parte dello stesso lotto di oggetti che includeva il costoso Super Mario 64, che è stato venduto lo stesso giorno per $1,5 milioni. E' decisamente strano vedere un gioco super facile da trovare comeche viene venduto per così ...

