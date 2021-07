Seul vieta Gangnam Style in palestra: «Fa sudare troppo» (Di martedì 13 luglio 2021) Il successo globale della star del pop sud-coreano Psy, Gangnam Style, potrebbe rimanere fuori dalla playlist delle palestre di Seul, nella Corea del Sud, per contrastare la diffusione del Covid-19, che in questi giorni nel Paese sta facendo registrare i livelli più alti dall’inizio della pandemia. È quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> A sette mesi di distanza dal rogo della Pecora Elettrica è stata data alle fiamme una palestra a Centocelle Secondo i nuovi regolamenti, alle palestre sarà vietato diffondere musica a un ritmo superiore ai 120 battiti al minuto, per contenere il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 luglio 2021) Il successo globale della star del pop sud-coreano Psy,, potrebbe rimanere fuori dalla playlist delle palestre di, nella Corea del Sud, per contrastare la diffusione del Covid-19, che in questi giorni nel Paese sta facendo registrare i livelli più alti dall’inizio della pandemia. È quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> A sette mesi di distanza dal rogo della Pecora Elettrica è stata data alle fiamme unaa Centocelle Secondo i nuovi regolamenti, alle palestre saràto diffondere musica a un ritmo superiore ai 120 battiti al minuto, per contenere il ...

