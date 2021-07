Red Dead Redemption 2 | disponibile l’aggiornamento che aggiunge il supporto a Nvidia DLSS – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 13 luglio 2021) Rockstar Games ha rilasciatocheil, attivabile nel menù delle impostazioni grafiche..ha pubblicatodella versione PC di Red2 cheilper la tecnologia DLLS (Deep Learning Super Sampling) di. Ora l’opzione per attivarla appare tra le impostazioni grafiche, come abbiamo potuto modo di verificare avviando il gioco e come potete vedere nell’immagine sottostante.Attualmente non è ...

Rockstar Games ha rilasciato l'aggiornamento che aggiunge il supporto a Nvidia DLSS, attivabile nel menù delle impostazioni grafiche.. Nvidia ha pubblicato l'aggiornamento della versione PC di Red Dead Redemption 2 che aggiunge il supporto per la tecnologia DLSS. Alcuni insegnanti di biologia hanno pubblicato uno studio dettagliato sui benefici di Red Dead Redemption 2 nello studio della natura selvaggia. Gli autori dello studio scientifico hanno anche notato ...