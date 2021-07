PepsiCo batte le attese del mercato e alza guidance per il 2021

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato risultati ben sopra ledelnel secondo trimestre del. La riapertura dei ristoranti ha infatti aumentato la domanda per i prodotti della multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande. Le vendite nette sono state pari a 19,2 miliardi di dollari, contro i 17,94 miliardi di dollari attesi dagli analisti, con una crescita organica del fatturato del 12,8% (leerano per un +7,4%). L’utile si è assestato a quota 3,1 miliardi di dollari, rispetto ai 2,85 miliardi di dollari attesi, mentre l’utile per azione è stato di 1,72 dollari (Wall ...