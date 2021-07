NieR: Automata: l’aggiornamento della versione Steam ha una data, finalmente – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) La tanto attesa patch di aggiornamento della versione Steam di NieR: Automata ha finalmente una data d’uscita ufficiale, che è prima di quanto si immagini.. La versione Steam di NieR: Automata sarà aggiornata il 15 luglio 2021. finalmente la tanto attesa patch è arrivata, per la gioia di quelli che non avevano mai smesso di sperarci. Square Enix ha dato l’annuncio direttamente su Steam, dove ha anche pubblicato la nota di rilascio con tutte le novità, che potete leggere ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) La tanto attesa patch di aggiornamentodihaunad’uscita ufficiale, che è prima di quanto si immagini.. Ladisarà aggiornata il 15 luglio 2021.la tanto attesa patch è arrivata, per la gioia di quelli che non avevano mai smesso di sperarci. Square Enix ha dato l’annuncio direttamente su, dove ha anche pubblicato la nota di rilascio con tutte le novità, che potete leggere ...

Advertising

PCGamingit : NieR: Automata - La patch della versione Steam arriva il 15 Luglio - - omniacrystallis : L'attesa patch di #NieR:Automata sarà disponibile su Steam dal 15 luglio alle 18:00. Per l'elenco completo dei fix,… - GamingTalker : NieR Automata, la patch per la versione Steam arriva il 15 luglio: tutte le novità - sushibarbi : ma quanto figo è nier automata - Multiplayerit : NieR: Automata: dov'è la patch promessa per la versione Steam? -