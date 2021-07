Maurizio Cattelan e la sua visione del ciclo della vita (Di martedì 13 luglio 2021) Il ciclo della vita in tre atti secondo Maurizio Cattelan: la scultura in marmo bianco di un uomo sdraiato in posizione fetale accanto ad un cane con cui sembra condividere respiro e intimità, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021) Ilin tre atti secondo: la scultura in marmo bianco di un uomo sdraiato in posizione fetale accanto ad un cane con cui sembra condividere respiro e intimità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Cattelan Maurizio Cattelan e la sua visione del ciclo della vita Il ciclo della vita in tre atti secondo Maurizio Cattelan: la scultura in marmo bianco di un uomo sdraiato in posizione fetale accanto ad un cane con cui sembra condividere respiro e intimità, piccioni in tassidermia che sbucano inquietanti ...

Maurizio Cattelan torna finalmente in mostra a Milano INTERVISTA A MAURIZIO CATTELAN " PRIMA DELL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA Ma non dovevi andare in pensione? You are so 2016! È una domanda che riporta le lancette dell'orologio indietro di cinque anni. ...

