Lecco | autista mette in salvo 25 bambini da un incendio del bus in galleria Nessun ferito

Venticinque bambini sono stati messi in salvo subito prima che un autobus prendesse fuoco all'interno di una galleria, lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.45 nella galleria Fiumelatte, nel territorio del comune di Varenna (Lecco) e avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime se l'autista – accortosi che qualcosa non andava – non fosse riuscito a fermarsi e a far scendere i bambini, provenienti dalla provincia di Como e diretti a Livigno, mettendoli al sicuro.

Ultime Notizie dalla rete : Lecco autista

L'incidente è avvenuto all'altezza di Lierna () e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze se l'non si fosse accorto che qualcosa non andava. È riuscito a fermarsi e a far scendere i ...Varenna (), 13 luglio 2021 - Poteva finire con un bilancio ben peggiore l'incendio che questa mattina ha ... era carico di bambini - venticinque - diretti a Livigno e solo la prontezza dell',...L’incidente è avvenuto all’altezza di Lierna (Lecco) e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze se l’autista non si fosse accorto che qualcosa non andava. E’ riuscito a fermarsi e a far scendere i ...Ha salvato da una fine spaventosa i 25 bambini a bordo di autobus che ha preso fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio.