Lazio, Felipe Anderson è a Roma: visite mediche in corso – FOTO (Di martedì 13 luglio 2021) Felipe Anderson è atterrato a Roma e ritorna alla Lazio dopo tre anni. Il tweet del club biancoceleste per accogliere il brasiliano – FOTO La Lazio riabbraccia finalmente Felipe Anderson. Il calciatore brasiliano è finalmente atterrato nella Capitale ed è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua avventura con l'Aquila sul petto dopo tre anni. «Felice di rivederti a Roma» ha scritto il club biancoceleste sul proprio profilo Twitter, dove ha mostrato una FOTO del brasiliano con la sciarpa al collo.

