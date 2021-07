La più grande vincita al gioco di sempre | che colpo | una cifra enorme

Leggi su consumatore

(Di martedì 13 luglio 2021) La piùdimai registrata in Italia e nel mondo: unincredibile, incassata unadavvero pazzesca. Ecco dove In queste settimane d’estate si sono registrate tantissime vincite in tanti concorsi. Sia il Superenalotto che il 10eLotto ed il Lotto stanno regalando soddisfazioni enormi ai fortunatissimi giocatori. Che in un momento L'articolo proviene da Consumatore.com.