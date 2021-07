Haiti, alcuni sospettati per l’omicidio del presidente sono ex informatori degli Stati Uniti (Di martedì 13 luglio 2021) Erano informatori di agenzie investigative degli Usa alcuni dei sospettati coinvolti nell’assassinio di Jovenel Moise. La notizia, riportata dalla Cnn e dal Miami Herald, cita fonti informate dell’inchiesta sull’omicidio del presidente di Haiti avvenuto lo scorso 7 luglio. Gli occhi di chi sta seguendo il caso ora sono puntati su Miami, dove sembra che sia stata elaborata la prima parte del piano. La Dea, l’agenzia anti droga americana, ha confermato questa versione, spiegando che almeno uno degli arreStati è stato «in ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Eranodi agenzie investigativeUsadeicoinvolti nell’assassinio di Jovenel Moise. La notizia, riportata dalla Cnn e dal Miami Herald, cita fonti informate dell’inchiesta suldeldiavvenuto lo scorso 7 luglio. Gli occhi di chi sta seguendo il caso orapuntati su Miami, dove sembra che sia stata elaborata la prima parte del piano. La Dea, l’agenzia anti droga americana, ha confermato questa versione, spiegando che almeno unoarreè stato «in ...

