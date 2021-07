FIFA 22: l’upgrade next gen non disponibile per PC (Di martedì 13 luglio 2021) Electronic Arts ha confermato che l’upgrade next gen di FIFA 22 non sarà disponibile per PC, nè ottenibile con l’acquisto della Standard Edition Sono passate poco meno di 24 ore da quando vi abbiamo svelato la data di lancio di FIFA 22, ma dispetto dell’entusiasmo che, da sempre, contraddistingue ogni iterazione del celebre videogame calcistico, non sono mancate anche alcune perplessità. Le criticità maggiori hanno investito l’upgrade nex gen della produzione che, come vi abbiamo prontamente riferito, per le versioni console sarà disponibile gratuitamente soltanto per ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 luglio 2021) Electronic Arts ha confermato chegen di22 non saràper PC, nè ottenibile con l’acquisto della Standard Edition Sono passate poco meno di 24 ore da quando vi abbiamo svelato la data di lancio di22, ma dispetto dell’entusiasmo che, da sempre, contraddistingue ogni iterazione del celebre videogame calcistico, non sono mancate anche alcune perplessità. Le criticità maggiori hanno investitonex gen della produzione che, come vi abbiamo prontamente riferito, per le versioni console saràgratuitamente soltanto per ...

