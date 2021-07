Cuba, in migliaia in piazza per protestare contro il governo (Di martedì 13 luglio 2021) migliaia di persone si sono riversate nelle piazze di Cuba per protestare contro il regime comunista, al grido di “Basta dittatura”, i cittadini, hanno dato il via alla più grande manifestazione anti-governativa che si sia vista sull’isola negli ultimi trent’anni. La Casa Bianca ha subito dato il suo supporto alle proteste. La crisi di Cuba Cuba sta vivendo una delle più grandi proteste di massa mai avvenute dagli anni ’90, le manifestazioni sono legate alla preoccupante carenza di cibo e l’innalzamento dei prezzi cui l’isola sta andando incontro. Il popolo ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021)di persone si sono riversate nelle piazze diperil regime comunista, al grido di “Basta dittatura”, i cittadini, hanno dato il via alla più grande manifestazione anti-governativa che si sia vista sull’isola negli ultimi trent’anni. La Casa Bianca ha subito dato il suo supporto alle proteste. La crisi dista vivendo una delle più grandi proteste di massa mai avvenute dagli anni ’90, le manifestazioni sono legate alla preoccupante carenza di cibo e l’innalzamento dei prezzi cui l’isola sta andando in. Il popolo ha ...

