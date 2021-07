Covid, il timore degli esperti per l’effetto dei festeggiamenti sui contagi: “Comportamenti a rischio, vedremo a breve qual è l’impatto” (Di martedì 13 luglio 2021) Era prevedibile: sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria della Nazionale, le misure di sicurezza sono passate in secondo piano e il distanziamento si è comprensibilmente annullato lasciando spazio ad abbracci collettivi e bagni di folla in tutte le piazze del Paese. Compresa la sfilata sul bus scoperto dei campioni d’Europa per le strade del centro di Roma, finita al centro di una “trattativa” – come l’ha definita Leonardo Bonucci – tra la squadra e le forze dell’ordine. Un maxi-assembramento autorizzato. E così nel day after di 48 ore nelle quali le norme anti-Covid sono saltate da nord a sud, gli esperti si interrogano su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Era prevedibile: sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria della Nazionale, le misure di sicurezza sono passate in secondo piano e il distanziamento si è comprensibilmente annullato lasciando spazio ad abbracci collettivi e bagni di folla in tutte le piazze del Paese. Compresa la sfilata sul bus scoperto dei campioni d’Europa per le strade del centro di Roma, finita al centro di una “trattativa” – come l’ha definita Leonardo Bonucci – tra la squadra e le forze dell’ordine. Un maxi-assembramento autorizzato. E così nel day after di 48 ore nellei le norme anti-sono saltate da nord a sud, glisi interrogano su ...

Advertising

Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Covid, il timore degli esperti per l’effetto dei festeggiamenti sui contagi: “Comportamenti a rischio, vedremo a breve… - fattoquotidiano : Covid, il timore degli esperti per l’effetto dei festeggiamenti sui contagi: “Comportamenti a rischio, vedremo a br… - Simy63957584 : RT @Corriere: ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante» che potra… - DreamescapePs : @jacopo_iacoboni É anche una misura psicologica di prim'ordine per far capire alla gente quanto é grave il rischio… -