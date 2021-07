Compartment No 6, recensione: il treno della speranza (Di martedì 13 luglio 2021) La recensione di Compartment No 6, opera seconda del regista finlandese Juho Kuosmanen, in concorso a Cannes 2021. Con la recensione di Compartment No 6, lungometraggio presentato in concorso a Cannes 2021, ci addentriamo in un territorio inusuale: un film finlandese selezionato per la corsa alla Palma d'Oro che non sia di Aki Kaurismäki (il quale, dopo essere stato un frequentatore incallito della Croisette in varie vesti fino al 2016, ha annunciato il suo ritiro definitivo dal cinema all'inizio del 2017). Per l'esattezza, si tratta del secondo lungometraggio di Juho Kuosmanen, che sempre a Cannes, nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021) LadiNo 6, opera seconda del regista finlandese Juho Kuosmanen, in concorso a Cannes 2021. Con ladiNo 6, lungometraggio presentato in concorso a Cannes 2021, ci addentriamo in un territorio inusuale: un film finlandese selezionato per la corsa alla Palma d'Oro che non sia di Aki Kaurismäki (il quale, dopo essere stato un frequentatore incallitoCroisette in varie vesti fino al 2016, ha annunciato il suo ritiro definitivo dal cinema all'inizio del 2017). Per l'esattezza, si tratta del secondo lungometraggio di Juho Kuosmanen, che sempre a Cannes, nel ...

