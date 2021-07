Cina vs. Tencent. Una lotta politica (ed economica) tra musica e videogame (Di martedì 13 luglio 2021) È dal 2018 che Pechino cerca di mettere uno stop al potere economico e sociale dei giganti del web, una campagna politica volta a bloccare qualsiasi abuso di posizione sul mercato ma anche per frenare la crescita esponenziale delle holding private. Nel 2020, l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) multò la società Alibaba Group Holding per 2 miliardi di dollari per eccesso di potere sul mercato e per aver tenuto un comportamento anticoncorrenziale. Ora tocca a Tencent Holdings. Tencent Holdings è una delle aziende più grandi della Cina nel mondo dell’intrattenimento, e non solo televisivo. ... Leggi su formiche (Di martedì 13 luglio 2021) È dal 2018 che Pechino cerca di mettere uno stop al potere economico e sociale dei giganti del web, una campagnavolta a bloccare qualsiasi abuso di posizione sul mercato ma anche per frenare la crescita esponenziale delle holding private. Nel 2020, l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) multò la società Alibaba Group Holding per 2 miliardi di dollari per eccesso di potere sul mercato e per aver tenuto un comportamento anticoncorrenziale. Ora tocca aHoldings.Holdings è una delle aziende più grandi dellanel mondo dell’intrattenimento, e non solo televisivo. ...

Advertising

chinafiles : I titoli di oggi: -I vaccini cinesi corrono in aiuto al programma Covax -Tencent perderà i diritti esclusivi su alc… - Into1Italia : #Happy22ndNineDay ?? Vi ricordiamo che domani ci sarà la live per il compleanno di Nine! Alle 8pm (Cina) su Tencent… - urukwavu : RT @CIaudiaGiulia: In Cina mettono il “coprifuoco” all’utilizzo notturno di #videogame x i minorenni Come? Con il #FaceRecognition Vogliam… - radioitaliacina : Xiaomi distribuisce 3 milioni di dollari in azioni per motivare i dipendenti - CIaudiaGiulia : RT @CIaudiaGiulia: In Cina mettono il “coprifuoco” all’utilizzo notturno di #videogame x i minorenni Come? Con il #FaceRecognition Vogliam… -