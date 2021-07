Chiellini conferma tutto | ecco la ‘maledizione’ lanciata contro l’Inghilterra

Leggi su serieanews

(Di martedì 13 luglio 2021) Il labiale disi scaglia come una frecciaSaka: le sue parole non hanno lasciato via d’uscita agli inglesi. Giorgio, capitano della Nazionale Italiana, ha giocato tutte le sue carteper portare la coppa dell’Euro2020 a Roma. Non solo ha incitato i suoi compagni, non solo ha affrontato ogni difficoltà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.