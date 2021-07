Caro Calenda, la Vela di Calatrava va finita non distrutta (Di martedì 13 luglio 2021) Calenda dice: “demolire la Vela di Calatrava a Tor Vergata, obbrobrio urbanistico, e riciclare i materiali”. Calenda forse non conosce la vicenda e me ne dispiace perché credevo approfondisse i dossier con scrupolo e attenzione, invece fa, come Michetti, discorsi generici. Primo: la Vela non è del Comune e non l’ha realizzata il Comune. La Vela è un bene dell’Università di Tor Vergata, realizzata su terreni pubblici di proprietà dell’Università, quindi non decide il sindaco, ma il rettore. Secondo: la storia di quel cantiere è la seguente. Nel 2005 si decide di realizzare un impianto per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021)dice: “demolire ladia Tor Vergata, obbrobrio urbanistico, e riciclare i materiali”.forse non conosce la vicenda e me ne dispiace perché credevo approfondisse i dossier con scrupolo e attenzione, invece fa, come Michetti, discorsi generici. Primo: lanon è del Comune e non l’ha realizzata il Comune. Laè un bene dell’Università di Tor Vergata, realizzata su terreni pubblici di proprietà dell’Università, quindi non decide il sindaco, ma il rettore. Secondo: la storia di quel cantiere è la seguente. Nel 2005 si decide di realizzare un impianto per ...

