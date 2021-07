Bus in fiamme: autista eroe salva 25 bambini in superstrada a Lecco (Di martedì 13 luglio 2021) Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la corsia nord della superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto all'altezza di Lierna (Lecco) e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze se l'autista non si fosse accorto che qualcosa non andava L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) Venticinquesono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la corsia nord della36 che collegaalla provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto all'altezza di Lierna () e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze se l'non si fosse accorto che qualcosa non andava L'articolo proviene da Firenze Post.

