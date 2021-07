Barcellona | Laporta | “Messi? Le trattative stanno progredendo adeguatamente”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Mi sono congratulato con Leo, è molto contento, lo siamo tutti. Sono contento per lui perché è riuscito a riportare l’Argentina alla vittoria, insieme anche a Sergio Aguero”. Così il presidente delJoansi è complimentato con Leoper la vittoria dell’Argentina in Copa America. E riguardo al suo contratto: “Le” ha ammesso. SportFace.

