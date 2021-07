Autobus prende fuoco a Lecco: salvati dall’autista i 25 bambini a bordo (Di martedì 13 luglio 2021) Poteva essere una tragedia ma per fortuna è andata bene per 25 bambini che si trovavano a bordo di un Autobus che percorreva la tratta che collega Lecco alla provincia di Sondrio. Il mezzo sopra cui si trovavano ha preso fuoco a causa di un guasto ma, prima che le fiamme divampassero divorando letteralmente il mezzo, l’autista si è reso conto che qualcosa non stava andando nel verso giusto e ha fatto scendere velocemente in strada i piccoli, evitando così quella che avrebbe potuto essere una vera e propria tragedia. Di lì a poco infatti le fiamme hanno divorato l’Autobus ma sopra per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021) Poteva essere una tragedia ma per fortuna è andata bene per 25che si trovavano adi unche percorreva la tratta che collegaalla provincia di Sondrio. Il mezzo sopra cui si trovavano ha presoa causa di un guasto ma, prima che le fiamme divampassero divorando letteralmente il mezzo, l’autista si è reso conto che qualcosa non stava andando nel verso giusto e ha fatto scendere velocemente in strada i piccoli, evitando così quella che avrebbe potuto essere una vera e propria tragedia. Di lì a poco infatti le fiamme hanno divorato l’ma sopra per ...

