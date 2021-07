Appuntamenti macroeconomici del 13 luglio 2021

Advertising

Quest'oggi in Agenda: 04:00 CINA Bilancia commerciale giu; 08:00 GER Inflazione finale giu; 08:45 FRA Inflazione finale giu; 14:30 USA Inflazione giu; 22:30 USA Scorte petrolio settimanali (API).Martedì 13/07/2021 08:00 Germania : Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%) 08:00 Germania : Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,5%) 08:45 Francia : Prezzi consumo, annuale (...Sembra che il rimbalzo della coppia euro dollaro dal minimo di luglio a 1,1782 toccato la scorsa settimana si sta esaurisce, ma gli analisti si aspettano un rialzo fino al livello di 1,1900.Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo in scia con la chiusura della settimana scorsa di Wall Street e dopo le mosse della banca centrale cinese di sostegno alla crescita economica. (ANSA) ...