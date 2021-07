Xbox contro il COVID-19: il messaggio di Microsoft che invita i giocatori a vaccinarsi (Di lunedì 12 luglio 2021) L'analista Mat Piscatella ha segnalato che Microsoft sta aggiornando la dashboard di Xbox One e Xbox Series X/S con un messaggio che invita tutti i giocatori a vaccinarsi per evitare la diffusione del Coronavirus. Il messaggio per la campagna di vaccinazione per la lotta al COVID-19 è stato inizialmente reso disponibile per gli utenti dei Paesi anglofoni come USA e UK ma dovrebbe arrivare presto anche in Europa. Nel messaggio Microsoft scrive: "Gli Eroi si Vaccinano: recati nel centro di vaccinazione per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) L'analista Mat Piscatella ha segnalato chesta aggiornando la dashboard diOne eSeries X/S con unchetutti iper evitare la diffusione del Coronavirus. Ilper la campagna di vaccinazione per la lotta al-19 è stato inizialmente reso disponibile per gli utenti dei Paesi anglofoni come USA e UK ma dovrebbe arrivare presto anche in Europa. Nelscrive: "Gli Eroi si Vaccinano: recati nel centro di vaccinazione per ...

Advertising

Eurogamer_it : #Xbox e la lotta contro il #COVID19: il messaggio di #Microsoft ai giocatori. - ProclubIl : RT @VPLItaly: |#XBOX| Doppio 4-0 contro l'Ungheria, l'Italia vola in Semifinale! - KuunterX : RT @VPLItaly: |#XBOX| Doppio 4-0 contro l'Ungheria, l'Italia vola in Semifinale! - VPLItaly : |#XBOX| Doppio 4-0 contro l'Ungheria, l'Italia vola in Semifinale! - codnewsitalia : ora anche su console PlayStation e Xbox. Activision è infatti intervenuta e, come riporta anche il profilo che ha p… -