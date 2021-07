WhatsApp e i messaggi "usa e getta": la novità su iPhone (Di lunedì 12 luglio 2021) Foto e video "usa e getta" su WhatsApp: dopo l'arrivo su Android, la nuova funzione sarà presto disponibile anche per gli iPhone iOS di Apple. Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Foto e video "usa e" su: dopo l'arrivo su Android, la nuova funzione sarà presto disponibile anche per gliiOS di Apple.

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp messaggi WhatsApp e i messaggi "usa e getta": la novità su iPhone Foto e video "usa e getta" su WhatsApp . Dopo aver aperto circa un mese fa alla versione beta per i dispositivi Android, Facebook ha deciso che i messaggi multimediali che si autodistruggono saranno disponibili anche per gli ...

A Bassano nuovo servizio di messaggistica con Whatsapp e Telegram, per essere sempre informati ... che potrà dunque solo ricevere i messaggi, dopo essersi registrato al servizio, nel pieno rispetto della privacy degli utenti, secondo le norme in vigore. Iscriversi è semplicissimo. WhatsApp: Basta ...

Come capire se qualcuno legge i tuoi messaggi Whatsapp? Ecco il trucco Computer Magazine I termini di WhatsApp fanno ancora discutere Il social network minaccia di terminare il servizio ai clienti che non ne hanno ancora accettato le condizioni d’uso, ma i consumatori europei ...

WhatsApp, stanno arrivando le foto visibili una sola volta: ecco come funzioneranno Quando leggi i messaggi dall'anteprima della chat, le conferme di lettura non vengono aggiornate: WhatsApp avviserà il mittente della lettura dei messaggi solo quando la chat verrà aperta normalmente ...

