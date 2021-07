Variante Delta in Francia: Macron parlerà ai francesi, attese nuove restrizioni (Di lunedì 12 luglio 2021) Variante Delta domina in Francia: Macron parlerà di nuovo ai francesi, attese nuove restrizioni. Mentre l’Italia festeggia la vittoria agli Europei di Calcio con gli altri Paesi dell’Unione Europea, l’emergenza Covid non è finita e torna a preoccupare a causa della diffusione della contagiosa Variante Delta. Quando l’estate degli europei sembrava promettere un ritorno alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 luglio 2021)domina indi nuovo ai. Mentre l’Italia festeggia la vittoria agli Europei di Calcio con gli altri Paesi dell’Unione Europea, l’emergenza Covid non è finita e torna a preoccupare a causa della diffusione della contagiosa. Quando l’estate degli europei sembrava promettere un ritorno alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - AlessLongo : Arrivano dati da UK dove la variante Delta è dominante. Nonostante boom di contagi le ospedalizzazioni e le morti s… - AleksLepri : RT @MRambo29: Vi siete accorti che già risalgono i contagi? La variante DELTA colpisce e lo fa in modo esponenziale. Tranquilli...... Tra m… - Marcello804 : RT @GuidoDeMartini: ??VARIANTE DELTA: TROVA LE DIFFERENZE??????GRAN BRETAGNA 19 luglio, via ogni restrizione e indicazione di trattare Covid-19… -