Temptation Island: le parole di Tommaso su Giulia (Di lunedì 12 luglio 2021) Stasera tornerà una nuova puntata di Temptation Island ma, intanto, Tommaso Eletti continua a far parlare di sé. Il giovane romano, infatti, ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, al quale ha raccontato come mai ha deciso di lasciare la fidanzata per la single Giulia. Quella di Tommaso Eletti e di Valentina Nulli Augusti è stata la coppia più chiacchierata di questa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 luglio 2021) Stasera tornerà una nuova puntata dima, intanto,Eletti continua a far parlare di sé. Il giovane romano, infatti, ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, al quale ha raccontato come mai ha deciso di lasciare la fidanzata per la single. Quella diEletti e di Valentina Nulli Augusti è stata la coppia più chiacchierata di questa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

bestpartofdream : Ma stasera c'è Temptation Island? - morexalvis : RT @ciccio_co: Ciro a Temptation Island che cerca di raggiungere il villaggio delle fidanzate #Euro2020 #ItaliaInghilterra - Ro_finocchiaro : RT @Ri_Ghetto: Ma poi ieri la vittoria degli Europei e stasera Temptation Island IO VOGLIO DORMIREEEEEEEEEE - MediasetPlay : In attesa di stasera, riviviamo alcuni momenti della scorsa puntata di #TemptationIsland in onda su #Canale5 e in s… - jjksmo0n : Quando facciamo la live action di a tutto reality piuttosto che temptation island -