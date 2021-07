(Di lunedì 12 luglio 2021) Bruttosulladove nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 luglio, 4si sono scontrate all’altezza di Ardea. L’è avvenuto al km 35 e 900, in direzione Latina.sullain direzione Latina Non si conosce ancora l’esatta dinamica che ha portato al ferimento di almeno una persona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia per i rilievi del caso. Giunti sul luogo dell’anche i sanitari del 118. Al momento ilrisultain direzione sud per ...

Advertising

News_24it : LATINA - oltre 3 km di code e disagi sulla corsia sud della via Pontina. All'altezza del km 35.900, nei pressi del… - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente rimosso permangono rallentamenti tra #CinquePoderi e #CasaleRosa ?#Aprilia… - CorriereCitta : Pontina, incidente tra 4 auto: persone ferite e traffico paralizzato - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente rimosso traffico scorrevole tra #Spinaceto e #A90 #RaccordoAnulare ?#Eur… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - SS148 Pontina ?????? ode nel tratto compreso tra Uscita Pomezia Sud Maggiona e Svincolo Ardeat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina incidente

latinaoggi.eu

...UNIN PROSSIMITA' DEL BIVIO PER RIANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA NOMENTANA IN LOCALITA' TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI INFINE, SULLA VIA......del Latte Sino all'uscita La Rustica restiamo sul raccordo e parliamo ancora della carreggiata interna da segnalare unavvenuto in corrispondenza dello svincoloEurche ...Il Covid rialza la testa anche in provincia di Latina. La Asl pontina ha accertato otto nuovi casi, come riportato ieri nel bollettino relativo ai rilievi di venerdì, a fronte di 215 ...Cresce il numero degli italiani che prenota online: con gli amici, con il partner o da soli, l'importante è partire anche solo per pochi giorni Informarsi e prenotare le vacanze grazie al web. Sono mi ...