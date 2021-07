Partite Iva, proroga al 15 settembre per i versamenti Isa (Di lunedì 12 luglio 2021) Viene fissata al 15 settembre la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi per le Partite Iva che applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale). È quanto previsto da un emendamento al decreto Sostegni bis approvato in Commissione Bilancio alla Camera che fissa definitivamente il calendario fiscale. La platea interessata dalla moratoria pagherà IVA, IRPEF, IRAP e IRES entro il 15 settembre. Rispettando la data del 15 settembre i contribuenti non dovranno pagare alcuna maggiorazione a titolo di interesse. Dal giorno dopo scatta la maggiorazione minima dello 0,4%, applicabile fino al 15 ottobre. Si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Viene fissata al 15la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi per leIva che applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale). È quanto previsto da un emendamento al decreto Sostegni bis approvato in Commissione Bilancio alla Camera che fissa definitivamente il calendario fiscale. La platea interessata dalla moratoria pagherà IVA, IRPEF, IRAP e IRES entro il 15. Rispettando la data del 15i contribuenti non dovranno pagare alcuna maggiorazione a titolo di interesse. Dal giorno dopo scatta la maggiorazione minima dello 0,4%, applicabile fino al 15 ottobre. Si ...

