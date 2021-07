OnePlus e certificazione IP68: c’è, ma non è così importante da pubblicizzarlaHDblog.it (Di lunedì 12 luglio 2021) La strategia è in parte cambiata, ma meglio non perderci troppo tempo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 luglio 2021) La strategia è in parte cambiata, ma meglio non perderci troppo tempo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus certificazione OnePlus e certificazione IP68: c'è, ma non è così importante da pubblicizzarla Il rapporto tra OnePlus e certificazione IP contro acqua e polvere è sempre stato particolarmente burrascoso: la società cinese non ha infatti mai amato particolarmente questa tipologia di marchio , ritenendolo solo ...

Il prossimo gaming smartphone di OPPO ci mostra tutte le sue facce ... Xiaomi , Realme e OnePlus hanno già lanciato dispositivi da gioco. Oppo , la nota azienda cinese ... il cui design è emerso grazie ad un sito web di certificazione . La certificazione in questione ...

Le cuffie OnePlus Buds Pro in arrivo il 22 luglio Nelle scorse ore il team di OnePlus ha confermato che il 22 luglio insieme a OnePlus Nord 2 5G arriveranno anche le cuffie OnePlus Buds Pro ...

Il rapporto tra OnePlus e certificazione IP contro acqua e polvere è sempre stato particolarmente burrascoso: la società cinese non ha infatti mai amato particolarmente questa tipologia di marchio, ritenendolo solo ...