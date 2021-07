Niente carcere per i giornalisti, salvo casi molto gravi (Di lunedì 12 luglio 2021) Niente carcere per i giornalisti che ‘commettono’ diffamazione, a meno che non si tratti di vere e proprie campagne di disinformazione, di fango nel ventilatore messo – non importa se su carta stampata, in tv o nel web – nella consapevole malafede della sua falsita’. E’ l’approdo al quale e’ arrivata la Corte Costituzionale con la sentenza 150 depositata oggi, relatore Francesco Vigano’, e in parte anticipata lo scorso 22 giugno dalla stessa Consulta. Dunque, nei confronti dei cronisti, l’ipotesi di finire in cella – in via residuale – rimane in vigore ma e’ ‘relegata’ a casi veramente gravi di ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 12 luglio 2021)per iche ‘commettono’ diffamazione, a meno che non si tratti di vere e proprie campagne di disinformazione, di fango nel ventilatore messo – non importa se su carta stampata, in tv o nel web – nella consapevole malafede della sua falsita’. E’ l’approdo al quale e’ arrivata la Corte Costituzionale con la sentenza 150 depositata oggi, relatore Francesco Vigano’, e in parte anticipata lo scorso 22 giugno dalla stessa Consulta. Dunque, nei confronti dei cronisti, l’ipotesi di finire in cella – in via residuale – rimane in vigore ma e’ ‘relegata’ averamentedi ...

