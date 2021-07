Miriam Dalmazio | curiosità e vita privata di Rosa Canuto de “La Vita Promessa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021)è nata a Palermo il 14 settembre 1987 ed è un’attrice italiana conosciuta anche per aver preso parte al film di Checco Zalone “Sole a catinelle”. E’ palermitana, cresciuta nel quartiere Noce, si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e ha iniziato a recitare nella soap opera Agrodolce. Pur avendo sempre avuto una grande passione per la recitazione,non ha mai pensato di poter diventare un’attrice. Dopo il diploma, ha lavorato come animatrice nei villaggi turistici e ha avuto qualche esperienza come fotomodella. La carriera diCome ...