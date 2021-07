Mancini-Vialli, i Gemelli del gol chiudono il cerchio a Wembley con trionfo europeo (Di lunedì 12 luglio 2021) Corsi e ricorsi storici. Roberto Mancini e Gianluca Vialli, amici da una vita, ce l’hanno fatta. Il primo nelle vesti di CT della Nazionale italiana di calcio e il secondo nel ruolo di capo delegazione hanno dato il loro contributo alla causa: la vittoria degli azzurri nella Finale di Wembley contro i padroni di casa inglesi ai calci di rigore ha fatto la storia, visto che un trionfo così mancava da 53 anni. Un successo tanto sofferto quanto meritato per quanto visto nel corso dei tempi regolamentari e del match nella sua totalità. Un premio a una compagine che ha saputo esprimere un livello di gioco alto, compattandosi ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Corsi e ricorsi storici. Robertoe Gianluca, amici da una vita, ce l’hanno fatta. Il primo nelle vesti di CT della Nazionale italiana di calcio e il secondo nel ruolo di capo delegazione hanno dato il loro contributo alla causa: la vittoria degli azzurri nella Finale dicontro i padroni di casa inglesi ai calci di rigore ha fatto la storia, visto che uncosì mancava da 53 anni. Un successo tanto sofferto quanto meritato per quanto visto nel corso dei tempi regolamentari e del match nella sua totalità. Un premio a una compagine che ha saputo esprimere un livello di gioco alto, compattandosi ...

