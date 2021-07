Lombardia, con Anas #bastabuche (Di lunedì 12 luglio 2021) Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 6 bandi di gara d'appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione ...//acquisti.stradeAnas.it, pena esclusione, entro le ore ... Leggi su valtellinanews (Di lunedì 12 luglio 2021)(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 6 bandi di gara d'appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione ...//acquisti.strade.it, pena esclusione, entro le ore ...

Advertising

Maxdero : Coinvolti collaboratori con ruoli di alto livello nella contabilità della Lega. Motivo per cui Fontana dovrebbe tog… - Corriere : Primi effetti dello sblocco dei licenziamenti: in Brianza in 52 lasciati a casa con una mail - BrilloNic : RT @fdragoni: 'In Lombardia si erano accorti di un gran numero di polmoniti atipiche. I medici le hanno curate con antinfiammatori, azitro… - nonnageca : RT @fdragoni: 'In Lombardia si erano accorti di un gran numero di polmoniti atipiche. I medici le hanno curate con antinfiammatori, azitro… - fracogoni : RT @fdragoni: 'In Lombardia si erano accorti di un gran numero di polmoniti atipiche. I medici le hanno curate con antinfiammatori, azitro… -