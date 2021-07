L'ITALIA GODE (Di lunedì 12 luglio 2021) Un mese di calcio deciso dai rigori. Donnarumma ci regala la coppa. È la storia incredibile, feroce e bellissima di questo sport Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Un mese di calcio deciso dai rigori. Donnarumma ci regala la coppa. È la storia incredibile, feroce e bellissima di questo sport

Ultime Notizie dalla rete : ITALIA GODE Euro 2020, l'Europa incorona l'Italia - Stampa straniera: 'Invincibili!' L'Europa incorona l'Italia dopo la vittoria di Euro 2020, fioccano i complimenti sulle prime pagine della rassegna stampa stranieraL'Italia trionfa a Wembley, scrive la storia e si gode l'elogio della stampa internazionale. Le prime pagine straniere, all'indomani della vittoria azzurra a Euro 2020 contro l'Inghilterra, esaltano la ...

L'Italia espugna Wembley, azzurri campioni d'Europa! Le prime pagine Più sarcastico Il Giornale, che esce con 'L'Italia gode'. Esaltano l'impresa anche i giornali sportivi esteri. Lo spagnolo As scrive 'Bravissima', con l'immagine di Bonucci che alza la coppa, mentre ...

Campioni d'Europa! Il Giornale in apertura: "L'Italia gode" TUTTO mercato WEB Immobile, lo sfogo: "Io vinco, voi attaccatevi" Un concetto ribadito anche nelle storie: “In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone!”. Ciro risponde così e si gode ...

