Le Iene | Elodie sarà la nuova conduttrice?

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi, che ha dato l’addio a Mediaset, la produzione de “Le”, ultima trasmissione guidata dallaromana, sta pensando ad un nuovo nome per la prossima stagione: tra le candidate, in pole position ci sarebbe la cantante! L’ultima stagione de “Le” è stata condotta dalla coppia formata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Di recente, però, la Marcuzzi ha deciso di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nel frattempo, sembra ci sia già una candidata pronta a prendere il suo posto come presentatrice di Leal posto di Alessia Marcuzzi a Le? L'estate italiana è iniziata con una ...Una sorpresa, l'ennesima a Mediaset. Tra riconferme e addii, spunta l'indiscrezione legata all'arrivo dia Ledi Italia 1. Si tratta, a quanto pare, di una spifferata lanciata da Tv Zoom dopo l'addio di Alessia Marcuzzi - che ha lasciato il Biscione per un nuovo progetto lavorativo (...In ballo un posto da conduttrice per la nuova edizione de Le Iene. Sarà Elodie a prendere il posto della 'dimissionaria' Alessia Marcuzzi?Per Elodie si stanno per aprire le porte della televisione ... confermiamo che la 31enne romana dovrebbe prendere il posto di Alessia Marcuzzi a Le Iene. Infatti la storica conduttrice ha lasciato ...