Italia-Inghilterra da rifare | l’incredibile idea che giunge da Oltremanica

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il giorno dopo la finale di Euro 2020, vinta dall’ai rigori, è ancora festa esagerata nel Bel Paese, che accoglie i calciatori come eroi. Di diverso avviso, ovviamente, i tifosi inglesi, la cui delusione per la sconfitta ispira un’malsana, purtroppo non nuova in questo campionato: una petizione online per rigiocare la partita. Una finale non finita? Nei giorni scorsi gli inglesi si erano arrogati molti meriti che alla prova pratica sembrano essere solo presunti e non reali. Il celebre motto ‘It’s coming home’ significava contemporaneamente una presunzione di paternità e del calcio e del fair play, ma la finale e la reazione all’esito del campo ...